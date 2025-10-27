«Это достойное завершение». Димитров — об игре в паре с Маю на «Мастерсе» в Париже

37-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался об участии в «Мастерсе» в Париже (Франция) в парном разряде с пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема» в парном разряде французом Николя Маю.

«Мы всегда хотели провести несколько матчей вместе в последние годы, но честно говоря, у меня никогда не получалось выделить время. Сейчас правильное время. Это для него последний турнир. У меня с ним очень эмоциональные отношения.

Мы много лет играли друг против друга. Соперничали более одного раза в таких важных матчах. Так что можно смело сказать, что для него это достойное завершение», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.