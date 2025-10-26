Скидки
Стали известны соперники Карена Хачанова и Андрея Рублёва в 1-м круге «Мастерса» в Париже

Комментарии

Прошла жеребьёвка победителей квалификации на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Своих первых соперников узнали два российских теннисиста — Карен Хачанов (10-й сеяный) и Андрей Рублёв (12).

В первом круге Хачанов сыграет с американским теннисистом Итаном Куинном, Рублёв встретится с Джейкобом Фирнли из Великобритании. Оба россиянина переживают не лучший этап карьеры — и Хачанов, и Рублёв проиграли пять своих последних матчей в одиночном разряде.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

