Главная Теннис Новости

Синнер объяснил, почему у него начались судороги в конце финала турнира в Вене

Синнер объяснил, почему у него начались судороги в конце финала турнира в Вене
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о физических проблемах в концовке финала турнира ATP-500 в Вене (Австрия) с немцем Александром Зверевым (3:6, 6:3, 7:5).

Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«В конце матча у меня были судороги из-за всего этого давления, но они были минимальными. Я научился справляться с ними после того, что случилось со мной в Шанхае, где у меня было то же самое.

В целом матч был не очень напряжённым. Я подавал очень хорошо, и это придало мне много энергии. В итоге чувствую себя хорошо, хотя и немного устал после такой напряжённой недели», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Фото: Янник Синнер получил золотой трофей за победу на турнире ATP-500 в Вене
