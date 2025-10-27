Синнер объяснил, почему у него начались судороги в конце финала турнира в Вене

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о физических проблемах в концовке финала турнира ATP-500 в Вене (Австрия) с немцем Александром Зверевым (3:6, 6:3, 7:5).

«В конце матча у меня были судороги из-за всего этого давления, но они были минимальными. Я научился справляться с ними после того, что случилось со мной в Шанхае, где у меня было то же самое.

В целом матч был не очень напряжённым. Я подавал очень хорошо, и это придало мне много энергии. В итоге чувствую себя хорошо, хотя и немного устал после такой напряжённой недели», — приводит слова Синнера Punto de Break.