Главная Теннис Новости

Синнер — об изменениях: стараюсь играть более разнообразно. Это невероятно важно

Синнер — об изменениях: стараюсь играть более разнообразно. Это невероятно важно
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о работе над вариативностью в своей игре.

«Я стараюсь играть более разнообразно. Например, мне нужно больше работать над резаным с бэкхенда, потому что я должен думать о том, как его использовать. Это невероятно важно, потому что это может дать моей игре много пространства для манёвра.

Укороченные удары сегодня сработали очень хорошо. Против Зверева такое сложно делать, потому что он играет очень глубоко. Резаный станет важным ударом, который добавит мне уверенности в будущем», — приводит слова Синнера Punto de Break.

