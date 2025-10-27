Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв: жду, когда закончится сезон. Мне нужен брейк, я слишком замученный

Андрей Рублёв: жду, когда закончится сезон. Мне нужен брейк, я слишком замученный
Аудио-версия:
Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признался в том, что эмоционально устал от сезона-2025 и ждёт его окончания. Россиянин проиграл последние пять матчей в одиночном разряде.

– Чувствую себя хорошо. Уже жду, когда сезон закончится (смеётся). Осталось чуть-чуть, поэтому всё хорошо. Мне нужен брейк (пауза. — Прим. «Чемпионата») полностью. Я слишком замученный, слишком истощённый, слишком… burnout (выгорел эмоционально. — Прим. «Чемпионата»).

Мне нужен в любом случае брейк, и уже с новыми силами всё буду делать. Слава богу, вне корта я чувствую себя очень хорошо, лучше и лучше. Вопрос времени, когда это проявится ещё и на корте.

– А когда ты понял, что у тебя burnout?
– Ну вот, наверное, в начале Китая окончательно заметил, после первого турнира, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

Материалы по теме
Стали известны соперники Карена Хачанова и Андрея Рублёва в 1-м круге «Мастерса» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android