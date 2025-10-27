Андрей Рублёв: жду, когда закончится сезон. Мне нужен брейк, я слишком замученный

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признался в том, что эмоционально устал от сезона-2025 и ждёт его окончания. Россиянин проиграл последние пять матчей в одиночном разряде.

– Чувствую себя хорошо. Уже жду, когда сезон закончится (смеётся). Осталось чуть-чуть, поэтому всё хорошо. Мне нужен брейк (пауза. — Прим. «Чемпионата») полностью. Я слишком замученный, слишком истощённый, слишком… burnout (выгорел эмоционально. — Прим. «Чемпионата»).

Мне нужен в любом случае брейк, и уже с новыми силами всё буду делать. Слава богу, вне корта я чувствую себя очень хорошо, лучше и лучше. Вопрос времени, когда это проявится ещё и на корте.

– А когда ты понял, что у тебя burnout?

– Ну вот, наверное, в начале Китая окончательно заметил, после первого турнира, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».