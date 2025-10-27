Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алина Корнеева проиграла в первом круге турнира в Китае Ханьюй Го

Алина Корнеева проиграла в первом круге турнира в Китае Ханьюй Го
Комментарии

В Цзюцзяне (Китай) состоялся матч первого круга турнира категории WTA-250, в котором российская теннисистка Алина Корнеева сыграла с китаянкой Ханьюй Го. Игра завершилась победой Го в трёх сетах со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (8:6).

Цзюцзян. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 06:10 МСК
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Х. Го
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 8
6 		2 6 6
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время российская спортсменка сделала пять эйсов, допустила 13 двойных ошибок и реализовала пять из девяти заработанных брейк-пойнтов. Её соперница не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 10 заработанных брейк-пойнтов.

Сетка турнира в Цзюцзян
Календарь турнира в Цзюцзян

Действующей победительницей соревнований в Цзюцзяне (Китай) является швейцарская спортсменка Виктория Голубич, которая в этом году будет защищать титул. Также на данных соревнованиях выступит и Юлия Путинцева из Казахстана.

Материалы по теме
Появилась сетка турнира в Цзюцзяне, где сыграют Алина Корнеева и Полина Кудерметова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android