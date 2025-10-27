Алина Корнеева проиграла в первом круге турнира в Китае Ханьюй Го

В Цзюцзяне (Китай) состоялся матч первого круга турнира категории WTA-250, в котором российская теннисистка Алина Корнеева сыграла с китаянкой Ханьюй Го. Игра завершилась победой Го в трёх сетах со счётом 3:6, 6:2, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время российская спортсменка сделала пять эйсов, допустила 13 двойных ошибок и реализовала пять из девяти заработанных брейк-пойнтов. Её соперница не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 10 заработанных брейк-пойнтов.

Действующей победительницей соревнований в Цзюцзяне (Китай) является швейцарская спортсменка Виктория Голубич, которая в этом году будет защищать титул. Также на данных соревнованиях выступит и Юлия Путинцева из Казахстана.