Полина Кудерметова снялась с первого круга турнира в Цзюцзяне
Российская теннисистка Полина Кудерметова (75-я ракетка мира) снялась с первого круга турнира категории WTA-250, который проходит в Цзюцзяне (Китай). Кудерметова отказалась от продолжения игры в матче с представительницей Германии Тамарой Корпач (161-я ракетка мира), которой проигрывала со счётом 0:3 в первом сете.
Цзюцзян. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 07:40 МСК
Тамара Корпач
Т. Корпач
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Следующей соперницей Тамары Корпач станет победительница матча между французской теннисисткой Тьянцоа Ракотоманга-Ражаной и другой представительницей Германии Эллой Зайдель.
Действующей победительницей соревнований в Цзюцзяне (Китай) является швейцарская спортсменка Виктория Голубич, которая в этом году будет защищать титул.
