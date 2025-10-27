Скидки
Полина Кудерметова снялась с первого круга турнира в Цзюцзяне

Полина Кудерметова снялась с первого круга турнира в Цзюцзяне
Российская теннисистка Полина Кудерметова (75-я ракетка мира) снялась с первого круга турнира категории WTA-250, который проходит в Цзюцзяне (Китай). Кудерметова отказалась от продолжения игры в матче с представительницей Германии Тамарой Корпач (161-я ракетка мира), которой проигрывала со счётом 0:3 в первом сете.

Цзюцзян. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 07:40 МСК
Тамара Корпач
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
3
0
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Следующей соперницей Тамары Корпач станет победительница матча между французской теннисисткой Тьянцоа Ракотоманга-Ражаной и другой представительницей Германии Эллой Зайдель.

Действующей победительницей соревнований в Цзюцзяне (Китай) является швейцарская спортсменка Виктория Голубич, которая в этом году будет защищать титул.

Календарь турнира в Цзюцзяне
Сетка турнира в Цзюцзяне
