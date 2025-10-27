Полина Кудерметова снялась с первого круга турнира в Цзюцзяне

Российская теннисистка Полина Кудерметова (75-я ракетка мира) снялась с первого круга турнира категории WTA-250, который проходит в Цзюцзяне (Китай). Кудерметова отказалась от продолжения игры в матче с представительницей Германии Тамарой Корпач (161-я ракетка мира), которой проигрывала со счётом 0:3 в первом сете.

Следующей соперницей Тамары Корпач станет победительница матча между французской теннисисткой Тьянцоа Ракотоманга-Ражаной и другой представительницей Германии Эллой Зайдель.

Действующей победительницей соревнований в Цзюцзяне (Китай) является швейцарская спортсменка Виктория Голубич, которая в этом году будет защищать титул.