«Мастерс» в Париже, 2025 год: расписание матчей на 27 октября

Сегодня, 27 октября, в Париже (Франция) начнётся турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей игрового дня соревнований на харде.

Теннис. «Мастерс» в Париже (Франция), четвёртый круг. Расписание встреч на 27 октября (время московское):

14:30. Кэмерон Норри (Великобритания) — Себастьян Баэс (Аргентина)

16:00. Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Андрей Рублёв (Россия)

17:30. Алексей Попырин (Австралия) — Александр Бублик (Казахстан)

17:30. Алекс Михельсен (США) — Зизу Бергс (Бельгия).

21:00. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Григор Димитров (Болгария).

22:30. Карен Хачанов (Россия) — Итан Куинн (США).

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.