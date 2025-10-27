Веснина заявила, что Звереву не хватило психологии победителя в матче с Синнером в Вене

Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на победу четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Янника Синнера на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале он обыграл Александра Зверева со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

«Не часто мы видим, чтобы кто-то забирал сет у Янника, но всё равно Зверев по-настоящему оказал сопротивление второй ракетке мира. В концовке матча очень чётко увидела психологию победителя у Синнера, чего так не хватает Звереву в ключевых матчах, финалах», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Титул в Вене стал 22-м в карьере Янника Синнера на турнирах ATP, четвёртым — в 2025 году. За победу он получит 500 рейтинговых очков.