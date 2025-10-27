Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина заявила, что Звереву не хватило психологии победителя в матче с Синнером в Вене

Веснина заявила, что Звереву не хватило психологии победителя в матче с Синнером в Вене
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на победу четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Янника Синнера на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале он обыграл Александра Зверева со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Не часто мы видим, чтобы кто-то забирал сет у Янника, но всё равно Зверев по-настоящему оказал сопротивление второй ракетке мира. В концовке матча очень чётко увидела психологию победителя у Синнера, чего так не хватает Звереву в ключевых матчах, финалах», — написала Веснина на своей странице в социальных сетях.

Титул в Вене стал 22-м в карьере Янника Синнера на турнирах ATP, четвёртым — в 2025 году. За победу он получит 500 рейтинговых очков.

Материалы по теме
Синнер потерял сет, но завоевал титул. А 19-летний Фонсека взял крупнейший финал в карьере
Синнер потерял сет, но завоевал титул. А 19-летний Фонсека взял крупнейший финал в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android