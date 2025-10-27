Циципас: оставайтесь рядом с людьми, которые кажутся вам солнечным светом

25-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал очередной философский пост на своей странице в социальных сетях, дав своим поклонникам совет по выбору окружения.

«Оставайтесь рядом с людьми, которые кажутся вам солнечным светом», — написал Циципас на своей странице.

Ранее Циципас снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября.

В текущем сезоне Стефанос Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он проиграл итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.