Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Цзюцзяне
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (76-я ракетка мира) вышла во второй круг турнира категории WTA-250, который проходит в Цзюцзяне (Китай). В первом круге она обыграла представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (107-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.
Цзюцзян. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 08:40 МСК
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Виктория Хименес-Касинцева
В. Хименес-Касинцева
Во время матча Юлия Путинцева сделала три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Хименес-Касинцева ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.
Следующей соперницей Путинцевой станет победительница матча между представительницей Китая Чжэн Ушуан и украинкой Юлией Стародубцевой.
