Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Цзюцзяне

Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Цзюцзяне
Комментарии

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (76-я ракетка мира) вышла во второй круг турнира категории WTA-250, который проходит в Цзюцзяне (Китай). В первом круге она обыграла представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (107-я ракетка мира) со счётом 6:3, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут.

Цзюцзян. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 08:40 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Виктория Хименес-Касинцева
Андорра
Виктория Хименес-Касинцева
В. Хименес-Касинцева

Во время матча Юлия Путинцева сделала три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Хименес-Касинцева ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести.

Следующей соперницей Путинцевой станет победительница матча между представительницей Китая Чжэн Ушуан и украинкой Юлией Стародубцевой.

Календарь турнира в Цзюцзяне
Сетка турнира в Цзюцзяне
Материалы по теме
Полина Кудерметова снялась с первого круга турнира в Цзюцзяне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android