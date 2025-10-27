Анастасия Захарова обыграла японку Сибахару и вышла во второй круг турнира в Цзюцзяне
Поделиться
Российская теннисистка Анастасия Захарова (84-я ракетка мира) обыграла представительницу Японии Эну Сибахару (197-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250, который проходит в Цзюцзяне (Китай), и вышла во второй круг. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6 в пользу Захаровой. Соперницы провели на корте 1 час 7 минут.
Цзюцзян. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 09:15 МСК
Эна Сибахара
Э. Сибахара
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Анастасия Захарова
А. Захарова
Во время матча Эна Сибахара сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Анастасия Захарова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Захарова встретится с представительницей Чехии Доминикой Шальковой.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
11:00
-
10:50
-
10:29
-
10:07
-
10:03
-
09:55
-
09:36
-
09:19
-
08:28
-
00:36
-
00:23
-
00:18
-
00:02
-
00:01
- 26 октября 2025
-
23:19
-
23:02
-
22:42
-
22:37
-
22:27
-
22:18
-
22:02
-
21:39
-
21:37
-
21:15
-
21:05
-
21:01
-
20:42
-
20:30
-
20:26
-
20:03
-
19:48
-
19:48
-
19:17
-
19:10
-
19:06