Теннис

Эна Сибахара — Анастасия Захарова, результат матча 27 октября 2025, счёт 0:2; турнир WTA-250 в Цзюцзяне

Анастасия Захарова обыграла японку Сибахару и вышла во второй круг турнира в Цзюцзяне
Российская теннисистка Анастасия Захарова (84-я ракетка мира) обыграла представительницу Японии Эну Сибахару (197-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250, который проходит в Цзюцзяне (Китай), и вышла во второй круг. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6 в пользу Захаровой. Соперницы провели на корте 1 час 7 минут.

Цзюцзян. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 09:15 МСК
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Э. Сибахара
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Во время матча Эна Сибахара сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Анастасия Захарова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Захарова встретится с представительницей Чехии Доминикой Шальковой.

Календарь турнира в Цзюцзяне
Сетка турнира в Цзюцзяне
Новости. Теннис
