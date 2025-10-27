Даниил Медведев поднялся на 13-е место в рейтинге ATP, вновь став первой ракеткой России

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Первой ракеткой России вновь стал Даниил Медведев, который расположился на 13-м место (2810 очков). Карен Хачанов занимает 14-ю строчку и отстаёт от Даниила на 190 баллов. Андрей Рублёв — 17-й. На его счету 2470 очков.

Лидирует испанец Карлос Алькарас, вторым идёт итальянец Янник Синнер, третьим — немец Александр Зверев.

Рейтинг ATP от 27 октября:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11340 баллов;

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10500;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6160;

4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4685;

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4580;

6 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3935;

7 (6). Бен Шелтон (США) — 3820;

8 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3685;

9 (11). Каспер Рууд (Дания) — 3235;

10 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3195...

13 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2810;

14 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2620...

17 (15). Андрей Рублёв (Россия) — 2470.