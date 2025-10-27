Даниил Медведев поднялся на 13-е место в рейтинге ATP, вновь став первой ракеткой России

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.
Первой ракеткой России вновь стал Даниил Медведев, который расположился на 13-м место (2810 очков). Карен Хачанов занимает 14-ю строчку и отстаёт от Даниила на 190 баллов. Андрей Рублёв — 17-й. На его счету 2470 очков.
Лидирует испанец Карлос Алькарас, вторым идёт итальянец Янник Синнер, третьим — немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP от 27 октября:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11340 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10500;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6160;
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4685;
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4580;
6 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 3935;
7 (6). Бен Шелтон (США) — 3820;
8 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3685;
9 (11). Каспер Рууд (Дания) — 3235;
10 (12). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3195...
13 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2810;
14 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2620...
17 (15). Андрей Рублёв (Россия) — 2470.