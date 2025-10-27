Мирра Андреева осталась на девятом месте в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.
Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила девятое место в новом рейтинге. Спортсменка пропустила турнир WTA-500 в Токио (Япония). Лидирует в рейтинге представительница Беларуси Арина Соболенко. На втором месте расположилась Ига Швёнтек из Польши, тройку лидеров замыкает американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA, версия от 27 октября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9870 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8195;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6563;
4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5887;
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5183;
6 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4350;
7 (8). Мэдисон Киз (США) — 4335;
8 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4325;
9 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4319;
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375...
17 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2209;
18 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2056…