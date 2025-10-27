Скидки
Теннис

«У меня было несколько отличных турниров». Меншик подвёл итоги сезона-2025

«У меня было несколько отличных турниров». Меншик подвёл итоги сезона-2025
Чешский теннисист Якуб Меншик (19-я ракетка мира) опубликовал пост, в котором подвёл итоги сезона-2025.

«Вот и всё. Сезон был фантастическим во многих смыслах, пусть он и закончился не так, как я надеялся – снятием с турниров в Базеле и Париже. У меня было несколько отличных турниров, которыми я очень горжусь. Теперь главное – подготовка к Кубку Дэвиса, пора перезарядиться… и вернуться в новый сезон ещё сильнее. Спасибо за вашу поддержку в течение года, за потрясающие турниры, а также моей команде, семье, близким и спонсорам за то, что были со мной на каждом этапе пути. Увидимся в Болонье!» — написал Меншик на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Якуб Меншик снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Его заменит лаки-лузер.

