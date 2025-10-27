Райлли Опелка попал в основную сетку «Мастерса» в Париже, снявшись с квалификации

Американский теннисист Райлли Опелка (52-я ракетка мира) попал в основную сетку «Мастерса» в Париже (Франция), снявшись с матчей квалификации.

После снятия с турнира Меншика и Бонзи освободились два места для лаки-лузеров, а среди кандидатов Опелка стоит выше всех в рейтинге. Если бы он вышел на корт и проиграл квалификацию, то всё равно получил бы место в основной сетке.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера. Отметим, что в основную сетку соревнований попали три российских теннисиста — Карен Хачанов (10-й сеяный), Даниил Медведев (11) и Андрей Рублёв (12).