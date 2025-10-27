Кристиана Сидорова проиграла немке Лис в матче первого круга турнира в Гонконге

Российская теннисистка Кристиана Сидорова (541-я ракетка мира) уступила представительнице Германии Еве Лис (44-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250, который проходит в Гонконге (Китай). Встреча завершилась со счётом 0:6, 3:6 в пользу Лис. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут.

Во время матча Кристиана Сидорова сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух. Ева Лис один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 19.

В следующем круге турнира в Гонконге Ева Лис встретится с победительницей матча между представительницей Китая Ван Сиюй и канадкой Лейлой Фернандес.