Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск рассказал, кого из известных россиян многие знают и уважают в США, а также отметил высокий уровень игры российских теннисистов.
В октябре 2025 года Эррол Маск посетил столицу республики Татарстан Казань, он также присутствовал на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между казанским «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом».
«Кого из россиян все знают в США? Я бы назвал президента Путина и Сергея Лаврова. Причём их не только знают, но и хорошо к ним относятся. В Америке их реально многие уважают.
Помимо политиков, многие в США знают российских теннисистов. Здесь номер один для американцев — Анна Курникова, хотя она уже давно закончила со спортом. В России действительно очень сильные игроки в теннис», — приводит слова Маска Sport24.
