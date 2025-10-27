Скидки
«Путин, Лавров, Курникова». Отец Илона Маска — о том, кого из россиян все знают в США

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск рассказал, кого из известных россиян многие знают и уважают в США, а также отметил высокий уровень игры российских теннисистов.

В октябре 2025 года Эррол Маск посетил столицу республики Татарстан Казань, он также присутствовал на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между казанским «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Сафонов (Фальковский) – 02:19 (5x5)     1:1 Тертышный (Олсон, Гераськин) – 10:34 (5x4)     2:1 Миллер (Сафонов) – 17:38 (5x5)     2:2 Завгородний – 23:08 (4x5)     3:2 Хмелевски (Денисенко, Барабанов) – 23:41 (5x4)     4:2 Хмелевски (Барабанов, Миллер) – 26:41 (5x4)     4:3 Старков (Гутик, Шулак) – 36:55 (5x4)     5:3 Сафонов (Лямкин, Галимов) – 52:00 (5x4)    

«Кого из россиян все знают в США? Я бы назвал президента Путина и Сергея Лаврова. Причём их не только знают, но и хорошо к ним относятся. В Америке их реально многие уважают.

Помимо политиков, многие в США знают российских теннисистов. Здесь номер один для американцев — Анна Курникова, хотя она уже давно закончила со спортом. В России действительно очень сильные игроки в теннис», — приводит слова Маска Sport24.

Отец Илона Маска посетил матч «Ак Барса» с «Адмиралом» в Казани
