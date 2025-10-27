Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер преодолел отметку в $ 50 млн. призовых за карьеру после победы на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале он обыграл Александра Зверева со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

За всю историю тенниса только семь игроков ATP и WTA заработали более $ 50 млн. Помимо Синнера это сделали Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Серена Уильямс, Энди Маррей, Александр Зверев и Карлос Алькарас.

Титул в Вене стал 22-м в карьере Янника Синнера на турнирах ATP, четвёртым — в 2025 году. За победу он получит 500 рейтинговых очков. В 2025 году Синнер выиграл два турнира «Большого шлема» — Australian Open и Уимблдон, а также «пятисотник» в Пекине (Китай). Он также играл ещё в четырёх финалах, во всех уступив испанцу Карлосу Алькарасу.