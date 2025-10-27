«Чуть приятнее играть, чем в Берси». Медведев — о кортах перед «Мастерсом» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев (13-я ракетка мира), который выступит на турнире категории «Мастерс» в Париже, рассказал, видит ли какое-либо преимущество в игре на кортах в столице Франции.

В первом круге турнира Медведев встретится с представителем Испании Хауме Мунаром (36-е место в мировом рейтинге).

«Уже поиграл на центральном корте здесь. Не могу сказать, что корты очень сильно изменились, но как будто чуть-чуть приятнее играть, чем в Берси. Я не могу объяснить, с чем это связано, но в Берси всегда было тяжело привыкать к корту.

У меня так получилось, если я не ошибаюсь, что, в принципе, почти все разы я проиграл в первом круге, но когда я смог один-два круга пройти, тогда уже я играл неплохо. Там действительно было тяжело почему-то играть. Здесь — как будто легче, посмотрим, что из этого выйдет. А так — хороший стадион, но это мой первый день здесь, поэтому нужно немножко больше времени, чтобы освоиться и уже сказать точно своё мнение», — сказал Медведев в интервью «Больше!».