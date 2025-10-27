Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чуть приятнее играть, чем в Берси». Медведев — о кортах перед «Мастерсом» в Париже

«Чуть приятнее играть, чем в Берси». Медведев — о кортах перед «Мастерсом» в Париже
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев (13-я ракетка мира), который выступит на турнире категории «Мастерс» в Париже, рассказал, видит ли какое-либо преимущество в игре на кортах в столице Франции.

В первом круге турнира Медведев встретится с представителем Испании Хауме Мунаром (36-е место в мировом рейтинге).

Париж. 1-й круг
28 октября 2025, вторник. 13:00 МСК
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Уже поиграл на центральном корте здесь. Не могу сказать, что корты очень сильно изменились, но как будто чуть-чуть приятнее играть, чем в Берси. Я не могу объяснить, с чем это связано, но в Берси всегда было тяжело привыкать к корту.

У меня так получилось, если я не ошибаюсь, что, в принципе, почти все разы я проиграл в первом круге, но когда я смог один-два круга пройти, тогда уже я играл неплохо. Там действительно было тяжело почему-то играть. Здесь — как будто легче, посмотрим, что из этого выйдет. А так — хороший стадион, но это мой первый день здесь, поэтому нужно немножко больше времени, чтобы освоиться и уже сказать точно своё мнение», — сказал Медведев в интервью «Больше!».

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Материалы по теме
Медведев попал в четверть к Музетти, Рублёв — к Синнеру. Обзор сетки «Мастерса» в Париже
Медведев попал в четверть к Музетти, Рублёв — к Синнеру. Обзор сетки «Мастерса» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android