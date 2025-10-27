Скидки
Александр Зверев опубликовал пост после поражения в финале турнира ATP-500 в Вене

Александр Зверев опубликовал пост после поражения в финале турнира ATP-500 в Вене
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал пост после поражения от четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера в финале турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Зверев проиграл со счётом 6:3, 3:6, 5:7.

Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Спасибо, Вена, за чудесную неделю. Много позитива можно взять с этого турнира. И, конечно же, поздравляю Янника Синнера с отличным финалом», — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.

Титул в Вене стал 22-м в карьере Янника Синнера на турнирах ATP, четвёртым — в 2025 году. За победу он получит 500 рейтинговых очков.

