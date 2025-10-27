Александр Зверев опубликовал пост после поражения в финале турнира ATP-500 в Вене
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал пост после поражения от четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера в финале турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Зверев проиграл со счётом 6:3, 3:6, 5:7.
Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Спасибо, Вена, за чудесную неделю. Много позитива можно взять с этого турнира. И, конечно же, поздравляю Янника Синнера с отличным финалом», — написал Зверев на своей странице в социальных сетях.
Титул в Вене стал 22-м в карьере Янника Синнера на турнирах ATP, четвёртым — в 2025 году. За победу он получит 500 рейтинговых очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
13:59
-
13:45
-
12:58
-
12:57
-
12:52
-
12:30
-
11:51
-
11:46
-
11:13
-
11:00
-
10:50
-
10:29
-
10:07
-
10:03
-
09:55
-
09:36
-
09:19
-
08:28
-
00:36
-
00:23
-
00:18
-
00:02
-
00:01
- 26 октября 2025
-
23:19
-
23:02
-
22:42
-
22:37
-
22:27
-
22:18
-
22:02
-
21:39
-
21:37
-
21:15
-
21:05
-
21:01