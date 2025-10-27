«Стало немного медленнее». Риндеркнеш — о кортах на «Мастерсе» в Париже

29-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш, который выступит на турнире категории «Мастерс» в Париже, рассказал об особенностях местных кортов.

«Чувствовал себя довольно хорошо на корте, всё на своём месте, хотя он немного медленнее, если сравнивать с прошлогодним. На самом деле это хорошо, потому что в 2024 году было слишком быстро. Новый центральный корт — красивый, будет приятно разделить моменты с болельщиками», — приводит слова Риндеркнеша Punto de Break.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера. Отметим, что в основную сетку соревнований попали три российских теннисиста — Карен Хачанов (10-й сеяный), Даниил Медведев (11) и Андрей Рублёв (12).