Риндеркнеш — о Вашеро: то, чего мы достигли, было чем-то историческим

29-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш рассказал, что поменялось в его отношениях с кузеном Валантеном Вашеро после исторического «Мастерса» в Шанхае (Китай), где они сыграли друг с другом.

«Меня очень радует находиться с ним. То, чего мы достигли, было чем-то исключительным, чем-то историческим. Мы можем добавить все прилагательные, которые вы хотите, это было похоже на семейное дело, я в восторге от этого. Календарь ATP состоит из игр каждую неделю, поэтому мы уже перевернули страницу. Теперь впереди новый турнир, с новыми целями, которые нужно достичь. Я всё ещё его фанат номер один, его ментор номер один и его двоюродный брат номер один», — приводит слова Риндеркнеша Punto de Break.

В финале шанхайского «Мастерса» Вашеро переиграл своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша, представляющего Францию, со счётом 4:6, 6:3, 6:3.