Теннис

Уго Умбер снялся с турнира категории «Мастерс» в Париже

Комментарии

24-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер снялся с турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция). Спортсмен получил травму спины.

В прошлом сезоне Умбер добрался до финала «Мастерса» в Париже. Таким образом, француз не защитит заработанные ранее очки и опустится минимум на 14 позиций в мировом рейтинге, покинув топ-30.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл Уго Умбера. Отметим, что в основную сетку соревнований попали три российских теннисиста — Карен Хачанов (10-й сеяный), Даниил Медведев (11) и Андрей Рублёв (12).

Новости. Теннис
