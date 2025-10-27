Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас впервые с июля 2018 года покинул топ-30 мирового рейтинга

Стефанос Циципас впервые с июля 2018 года покинул топ-30 мирового рейтинга
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас впервые с июля 2018 года покинул пределы топ-30 мирового рейтинга. В обновлённом рейтинге ATP спортсмен расположился на 33-м месте.

В текущем сезоне Стефанос Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он проиграл итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.

Ранее Циципас снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира немец Александр Зверев.

Материалы по теме
Медведев попал в четверть к Музетти, Рублёв — к Синнеру. Обзор сетки «Мастерса» в Париже
Медведев попал в четверть к Музетти, Рублёв — к Синнеру. Обзор сетки «Мастерса» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android