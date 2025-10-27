Скидки
Риндеркнеш: после «Мастерса» в Шанхае я провёл время на море с женой и семьёй

Риндеркнеш: после «Мастерса» в Шанхае я провёл время на море с женой и семьёй
29-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш рассказал, как провёл время после успешного выступления на турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция).

«Я вернулся домой, провёл некоторое время на море, взял несколько выходных, что было довольно хорошо, потому что азиатский тур вымотал меня. Я был измотан, поэтому было важно остановиться и перезагрузиться, провести хорошо время с женой и семьёй. Финал в Шанхае был очень качественным, второе место — это уже очень хорошо. Я думал о том, чтобы поехать на турнир в Базель, но очень устал и не хотел совершать те же ошибки, что и в прошлом, поэтому я продлил своё свободное время. Поехать в Базель, будучи на пределе, было бы неразумно, поэтому мы решили не играть и подготовиться к «Мастерсу» в Париже», — приводит слова Риндеркнеша Punto de Break.

В финале шанхайского «Мастерса» Валантен Вашеро переиграл своего двоюродного брата Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

