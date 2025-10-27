«Это было похоже на отпуск». Димитров рассказал, как прошло его восстановление

37-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, как прошло его восстановление от травмы грудной мышцы, полученной на Уимблдоне-2025.

«Это был другой этап, но он был полезен. Мне было важно побыть некоторое время без тенниса. Это было невероятное лето. Я наконец вернулся домой, чтобы провести лето впервые за 20 лет, так что мне очень понравилось. Больше нечего сказать, кроме того, что я ни о чём не беспокоился. Моей целью было отключиться от всего. Это было похоже на отпуск, всё прошло хорошо. Это нормально — быть травмированным, нормально не играть каждую неделю, но я рад вернуться», — сказал Димитров в интервью Tennis Sweet Spot.

В июле на Уимблдоне-2025 Димитров получил травму во время матча с итальянцем Янником Синнером в рамках 1/8 финала. Димитров в Лондоне вёл 2:0 по сетам, но был вынужден сняться в третьем сете (6:3, 7:5, 2:2 — отказ).