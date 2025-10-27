Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это было похоже на отпуск». Димитров рассказал, как прошло его восстановление

«Это было похоже на отпуск». Димитров рассказал, как прошло его восстановление
Аудио-версия:
Комментарии

37-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, как прошло его восстановление от травмы грудной мышцы, полученной на Уимблдоне-2025.

«Это был другой этап, но он был полезен. Мне было важно побыть некоторое время без тенниса. Это было невероятное лето. Я наконец вернулся домой, чтобы провести лето впервые за 20 лет, так что мне очень понравилось. Больше нечего сказать, кроме того, что я ни о чём не беспокоился. Моей целью было отключиться от всего. Это было похоже на отпуск, всё прошло хорошо. Это нормально — быть травмированным, нормально не играть каждую неделю, но я рад вернуться», — сказал Димитров в интервью Tennis Sweet Spot.

В июле на Уимблдоне-2025 Димитров получил травму во время матча с итальянцем Янником Синнером в рамках 1/8 финала. Димитров в Лондоне вёл 2:0 по сетам, но был вынужден сняться в третьем сете (6:3, 7:5, 2:2 — отказ).

Материалы по теме
«Провалила концовку сезона». Теннисный мир обсуждает упущенный Миррой шанс на Итоговый
«Провалила концовку сезона». Теннисный мир обсуждает упущенный Миррой шанс на Итоговый
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android