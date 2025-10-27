Скидки
«Быстроваты для меня». Рублёв — о кортах на «Мастерсе» в Париже

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил качество кортов на турнире категории «Мастерс» в Париже (Франция).

– А что насчёт скорости кортов? Кажется, даже Алькарас назвал их медленными. Сегодня на тренировке услышала, как Даня Медведев и Саша Бублик жаловались, что ужасно медленно.
– Не знаю, надо сыграть матч, чтобы понять, потому что, когда я тренировался, для меня они были не особо медленные. Они всё равно быстроваты для меня, но пока матч не сыграешь, ты по-настоящему не поймёшь, потому что когда там на адреналине, нервы, и так далее, совсем по-другому всё воспринимается. Со стороны кажется, что медленно как будто, но когда начинаешь играть, то уже не такие медленные, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Медведев попал в четверть к Музетти, Рублёв — к Синнеру. Обзор сетки «Мастерса» в Париже
