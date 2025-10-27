Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

309-я ракетка мира Ушуан обыграла украинку Стародубцеву в первом круге турнира в Цзюцзяне

309-я ракетка мира Ушуан обыграла украинку Стародубцеву в первом круге турнира в Цзюцзяне
Комментарии

Китайская теннисистка Чжэн Ушуан (309-я ракетка мира) обыграла представительницу Украины Юлию Стародубцеву (115-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250, который проходит в китайском Цзюцзяне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Соперницы провели на корте 2 часа 4 минуты.

Цзюцзян. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 13:40 МСК
Чжэн Ушуан
309
Китай
Чжэн Ушуан
Ч. Ушуан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Юлия Стародубцева
115
Украина
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева

Во время встречи Ушуан сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Стародубцева за время матча ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Чжэн Ушуан встретится с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой (75-я ракетка мира).

Календарь турнира в Цзюцзяне
Сетка турнира в Цзюцзяне
Материалы по теме
Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Цзюцзяне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android