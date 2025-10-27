309-я ракетка мира Ушуан обыграла украинку Стародубцеву в первом круге турнира в Цзюцзяне

Китайская теннисистка Чжэн Ушуан (309-я ракетка мира) обыграла представительницу Украины Юлию Стародубцеву (115-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250, который проходит в китайском Цзюцзяне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Соперницы провели на корте 2 часа 4 минуты.

Во время встречи Ушуан сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Стародубцева за время матча ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге Чжэн Ушуан встретится с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой (75-я ракетка мира).