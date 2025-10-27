309-я ракетка мира Ушуан обыграла украинку Стародубцеву в первом круге турнира в Цзюцзяне
Поделиться
Китайская теннисистка Чжэн Ушуан (309-я ракетка мира) обыграла представительницу Украины Юлию Стародубцеву (115-е место в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории WTA-250, который проходит в китайском Цзюцзяне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Соперницы провели на корте 2 часа 4 минуты.
Цзюцзян. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 13:40 МСК
309
Чжэн Ушуан
Ч. Ушуан
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
115
Юлия Стародубцева
Ю. Стародубцева
Во время встречи Ушуан сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. Стародубцева за время матча ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге Чжэн Ушуан встретится с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой (75-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
17:37
-
16:57
-
16:52
-
16:35
-
15:58
-
15:44
-
15:36
-
14:59
-
14:53
-
14:38
-
13:59
-
13:45
-
12:58
-
12:57
-
12:52
-
12:30
-
11:51
-
11:46
-
11:13
-
11:00
-
10:50
-
10:29
-
10:07
-
10:03
-
09:55
-
09:36
-
09:19
-
08:28
-
00:36
-
00:23
-
00:18
-
00:02
-
00:01
- 26 октября 2025
-
23:19
-
23:02