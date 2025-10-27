Карлос Алькарас узнал своего соперника по второму кругу «Мастерса» в Париже
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас узнал своего соперника по второму кругу турнира категории «Мастерс» в Париже. Им станет представитель Великобритании Кэмерон Норри, который занимает 31-ю строчку в мировом рейтинге.
В первом круге Норри обыграл представителя Аргентины Себастьяна Баэса. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 14:25 МСК
31
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
43
Себастьян Баэс
С. Баэс
Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл Уго Умбера. Отметим, в основную сетку соревнований попали три российских теннисиста — Карен Хачанов (10-й сеяный), Даниил Медведев (11) и Андрей Рублёв (12).
