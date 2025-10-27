Скидки
Кэмерон Норри — Себастьян Баэс, результат матча 27 октября 2025, счёт 2:0, 1-й круг «Мастерса» в Париже

Карлос Алькарас узнал своего соперника по второму кругу «Мастерса» в Париже
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас узнал своего соперника по второму кругу турнира категории «Мастерс» в Париже. Им станет представитель Великобритании Кэмерон Норри, который занимает 31-ю строчку в мировом рейтинге.

В первом круге Норри обыграл представителя Аргентины Себастьяна Баэса. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 14:25 МСК
Кэмерон Норри
31
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Себастьян Баэс
43
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл Уго Умбера. Отметим, в основную сетку соревнований попали три российских теннисиста — Карен Хачанов (10-й сеяный), Даниил Медведев (11) и Андрей Рублёв (12).

