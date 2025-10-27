Карлос Алькарас узнал своего соперника по второму кругу «Мастерса» в Париже

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга ATP испанский теннисист Карлос Алькарас узнал своего соперника по второму кругу турнира категории «Мастерс» в Париже. Им станет представитель Великобритании Кэмерон Норри, который занимает 31-ю строчку в мировом рейтинге.

В первом круге Норри обыграл представителя Аргентины Себастьяна Баэса. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл Уго Умбера. Отметим, в основную сетку соревнований попали три российских теннисиста — Карен Хачанов (10-й сеяный), Даниил Медведев (11) и Андрей Рублёв (12).