«Это Бразилия!» Фонсека выложил пост после победы в Базеле
28-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека опубликовал пост по итогам турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В финале он одержал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (18-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Базель. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 17:40 МСК
«Вперёд! Очень рад менталитету всей команды в такую особенную неделю. Спасибо всем за поддержку, эта энергия всё меняет. Давайте ещё, это Бразилия! Мама и папа, это для вас. Спасибо, что всегда верили в меня и были рядом на каждом шагу этого пути. И последнее, но не менее важное, отдельное спасибо всем организаторам. Вы, ребята, сделали эту неделю ещё более особенной», — написал Фонсека на своей странице в социальных сетях.

Титул в Базеле стал вторым в карьере юного бразильца. Зимой 2025 года он победил на грунтовом турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

