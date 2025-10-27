Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В спорте бывают чёрные полосы». Янчук — о результатах Мирры Андреевой

«В спорте бывают чёрные полосы». Янчук — о результатах Мирры Андреевой
Комментарии

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о результатах российской теннисистки Мирры Андреевой в концовке сезона, которая не смогла попасть на Итоговый турнир — 2025.

«К сожалению, в конце сезона у Андреевой было много срывов. В спорте бывают чёрные полосы даже у самых великих, поэтому этот период надо пережить Андреевой. Она была очень близка к попаданию на Итоговый турнир WTA в этом году, но уверен, она ещё обязательно сыграет и в одиночном разряде», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Отметим, российские теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова заняли 9-е и 10-е места в Чемпионской гонке WTA. Они квалифицировались на Итоговый турнир в качестве запасных.

Материалы по теме
Все участницы Итогового-2025: Мирра — запасная в одиночке и сыграет с Дианой в паре
Все участницы Итогового-2025: Мирра — запасная в одиночке и сыграет с Дианой в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android