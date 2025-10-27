«В спорте бывают чёрные полосы». Янчук — о результатах Мирры Андреевой

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о результатах российской теннисистки Мирры Андреевой в концовке сезона, которая не смогла попасть на Итоговый турнир — 2025.

«К сожалению, в конце сезона у Андреевой было много срывов. В спорте бывают чёрные полосы даже у самых великих, поэтому этот период надо пережить Андреевой. Она была очень близка к попаданию на Итоговый турнир WTA в этом году, но уверен, она ещё обязательно сыграет и в одиночном разряде», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Отметим, российские теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова заняли 9-е и 10-е места в Чемпионской гонке WTA. Они квалифицировались на Итоговый турнир в качестве запасных.