Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны призовые на «Мастерсе» в Париже в одиночном и парном разрядах

Стали известны призовые на «Мастерсе» в Париже в одиночном и парном разрядах
Аудио-версия:
Комментарии

Турнир Rolex Paris Masters в Париже (Франция), который в этом году проходит с 27 октября по 2 ноября, объявил призовой фонд в размере € 6 128 940 в 2025 году. Победитель в одиночном разряде получит € 946 610, а команда-победитель в парном разряде разделит между собой € 290 410.

Теннис. Призовой фонт «Мастерса» в Париже (Франция).

Одиночный разряд:

  • Победитель -  € 946 610.
  • Финал - € 516 925.
  • 1/2 финала - € 282 650.
  • 1/4 финала  -  € 154 170.
  • Четвёртый круг - € 82 465.
  • Третий круг -  € 44 220.
  • Второй круг - € 24 500.

Парный разряд:

  • Победители -  € 290 410.
  • Финал - € 157 760.
  • 1/2 финала -  € 86 600.
  • 1/4 финала - € 47 810.
  • 1/8 финала -  € 26 275.
  • 1/16 финала - € 15 350.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.

Материалы по теме
Медведев попал в четверть к Музетти, Рублёв — к Синнеру. Обзор сетки «Мастерса» в Париже
Медведев попал в четверть к Музетти, Рублёв — к Синнеру. Обзор сетки «Мастерса» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android