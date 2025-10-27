Стали известны призовые на «Мастерсе» в Париже в одиночном и парном разрядах
Турнир Rolex Paris Masters в Париже (Франция), который в этом году проходит с 27 октября по 2 ноября, объявил призовой фонд в размере € 6 128 940 в 2025 году. Победитель в одиночном разряде получит € 946 610, а команда-победитель в парном разряде разделит между собой € 290 410.
Теннис. Призовой фонт «Мастерса» в Париже (Франция).
Одиночный разряд:
- Победитель - € 946 610.
- Финал - € 516 925.
- 1/2 финала - € 282 650.
- 1/4 финала - € 154 170.
- Четвёртый круг - € 82 465.
- Третий круг - € 44 220.
- Второй круг - € 24 500.
Парный разряд:
- Победители - € 290 410.
- Финал - € 157 760.
- 1/2 финала - € 86 600.
- 1/4 финала - € 47 810.
- 1/8 финала - € 26 275.
- 1/16 финала - € 15 350.
Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.
Материалы по теме
Комментарии