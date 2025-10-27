Стали известны призовые на «Мастерсе» в Париже в одиночном и парном разрядах

Турнир Rolex Paris Masters в Париже (Франция), который в этом году проходит с 27 октября по 2 ноября, объявил призовой фонд в размере € 6 128 940 в 2025 году. Победитель в одиночном разряде получит € 946 610, а команда-победитель в парном разряде разделит между собой € 290 410.

Теннис. Призовой фонт «Мастерса» в Париже (Франция).

Одиночный разряд:

Победитель - € 946 610.

Финал - € 516 925.

1/2 финала - € 282 650.

1/4 финала - € 154 170.

Четвёртый круг - € 82 465.

Третий круг - € 44 220.

Второй круг - € 24 500.

Парный разряд:

Победители - € 290 410.

Финал - € 157 760.

1/2 финала - € 86 600.

1/4 финала - € 47 810.

1/8 финала - € 26 275.

1/16 финала - € 15 350.

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.