Хольгер Руне показал процесс восстановления после операции на ахилле

12-я ракетка мира, 22-летний датский теннисист Хольгер Руне в социальных сетях показал, как восстанавливается после операции на порванном ахилловом сухожилии.

Фото: Из личного архива Хольгера Руне

«Разные дни», — написал Руне в социальных сетях.

Напомним, 18 октября во время полуфинального матча с французом Уго Умбером на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) Руне получил травму, из-за которой был вынужден сняться с игры. Позднее ему диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия. Травма Хольгера вызвала резонанс у теннисной общественности. Игроки считают, что травма Руне — следствие перегруженности графика. В сезоне-2025 датчанин завоевал один титул на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания).