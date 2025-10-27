Джойнт — первый тинейджер из Австралии с 2000 года, кто выиграл более 30 матчей за сезон

32-я ракетка мира, 19-летняя теннисистка Майя Джойнт стала первым тинейджером из Австралии, кто смог одержать более 30 побед на уровне WTA за один календарный год с момента, как это сделала Елена Докич в 2000 году.

На турнире категории WTA-250 в Гонконге Джойнт вышла во второй круг. На старте соревнований спортсменка обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 2:6, 6:4, 6:3. За выход в четвертьфинал соревнований Джойнт поспорит с представительницей Словакии Викторией Морвайовой (520-я в рейтинге).

В сезоне-2025 Джойнт стала чемпионкой на турнирах WTA-250 в Рабате (Марокко) и Истбурне (Великобритания).