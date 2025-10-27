Джойнт — первый тинейджер из Австралии с 2000 года, кто выиграл более 30 матчей за сезон
32-я ракетка мира, 19-летняя теннисистка Майя Джойнт стала первым тинейджером из Австралии, кто смог одержать более 30 побед на уровне WTA за один календарный год с момента, как это сделала Елена Докич в 2000 году.
Гонконг. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 15:25 МСК
208
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
32
Майя Джойнт
М. Джойнт
На турнире категории WTA-250 в Гонконге Джойнт вышла во второй круг. На старте соревнований спортсменка обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 2:6, 6:4, 6:3. За выход в четвертьфинал соревнований Джойнт поспорит с представительницей Словакии Викторией Морвайовой (520-я в рейтинге).
В сезоне-2025 Джойнт стала чемпионкой на турнирах WTA-250 в Рабате (Марокко) и Истбурне (Великобритания).
