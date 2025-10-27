Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джойнт — первый тинейджер из Австралии с 2000 года, кто выиграл более 30 матчей за сезон

Джойнт — первый тинейджер из Австралии с 2000 года, кто выиграл более 30 матчей за сезон
Комментарии

32-я ракетка мира, 19-летняя теннисистка Майя Джойнт стала первым тинейджером из Австралии, кто смог одержать более 30 побед на уровне WTA за один календарный год с момента, как это сделала Елена Докич в 2000 году.

Гонконг. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 15:25 МСК
Анастасия Севастова
208
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
2 		6 6
         
Майя Джойнт
32
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

На турнире категории WTA-250 в Гонконге Джойнт вышла во второй круг. На старте соревнований спортсменка обыграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 2:6, 6:4, 6:3. За выход в четвертьфинал соревнований Джойнт поспорит с представительницей Словакии Викторией Морвайовой (520-я в рейтинге).

В сезоне-2025 Джойнт стала чемпионкой на турнирах WTA-250 в Рабате (Марокко) и Истбурне (Великобритания).

Календарь турнира в Гонконге
Сетка турнира в Гонконге
Материалы по теме
Эрика Андреева взяла долгожданный титул! А Оксана Селехметьева обеспечила дебют в топ-100
Эрика Андреева взяла долгожданный титул! А Оксана Селехметьева обеспечила дебют в топ-100
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android