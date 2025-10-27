Скидки
Теннис

Зверев — о финале с Синнером в Вене: хотелось бы выиграть, но нужно смотреть трезво

Зверев — о финале с Синнером в Вене: хотелось бы выиграть, но нужно смотреть трезво
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что он может извлечь из финального матча с итальянцем Янником Синнером на турнире ATP-500 в Вене (Австрия). В решающем матче Зверев уступил итальянцу со счётом 6:3, 3:6, 5:7.

Вена. Финал
26 октября 2025, воскресенье. 16:10 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		3 5
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Каков ваш итог после этого финала? Некоторые были удивлены вашей игрой, особенно в первом сете.
— Думаю, кто-то забыл, что когда я здоров и в форме, всё ещё умею играть в теннис. Это был отличный матч, очень равный и высокого уровня с обеих сторон. Посмотрел статистику: возможно, это был один из лучших матчей года. В конце мне немного не повезло, могло пойти по-разному. Победил Синнер, который подавал впечатляюще, но если посмотреть на последние месяцы и на то, как я играл на этой неделе, это всё равно шаг вперёд.

— Насколько было важно морально выиграть финал и снова обыграть Янника спустя два года? Можете ли вы извлечь пользу из этого поражения?
— За последние два года мы редко встречались: один раз в прошлом году в Цинциннати, в этом году в Австралии — и всё. Конечно, мне бы хотелось выиграть, но нужно смотреть трезво. По сравнению с тем, как я играл в начале недели, этот результат всё равно движется в правильном направлении, — приводит слова Зверева Ubitennis.

