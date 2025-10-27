Андрей Рублёв с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Париже

17-я ракетка российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл британца Джейкоба Фирнли (78-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Рублёв три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Фирнли один эйс, 11 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Во втором круге соревнований Рублёв встретится с американским теннисистом Лёнером Тьеном.

Турнир в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.