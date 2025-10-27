Андрей Рублёв с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Париже
17-я ракетка российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл британца Джейкоба Фирнли (78-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.
Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 18:10 МСК
78
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Рублёв три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Фирнли один эйс, 11 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Во втором круге соревнований Рублёв встретится с американским теннисистом Лёнером Тьеном.
Турнир в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
Комментарии
