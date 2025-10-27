Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Джейкоб Фирнли, результат матча 27 октября, счёт 2:0, первый круг турнира в Париже

Андрей Рублёв с уверенной победы стартовал на «Мастерсе» в Париже
Комментарии

17-я ракетка российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл британца Джейкоба Фирнли (78-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.

Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 18:10 МСК
Джейкоб Фирнли
78
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Рублёв три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Фирнли один эйс, 11 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Во втором круге соревнований Рублёв встретится с американским теннисистом Лёнером Тьеном.

Турнир в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Материалы по теме
Эксклюзив
«Быстроваты для меня». Рублёв — о кортах на «Мастерсе» в Париже
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android