Александр Бублик обыграл Алексея Попырина и вышел во второй круг «Мастерса» в Париже

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). В первом круге он обыграл австралийца Алексея Попырина (47-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Бублик 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Попырина два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Во втором круге соревнований в Париже Александр Бублик встретится с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США, LL).