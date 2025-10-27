Александр Бублик обыграл Алексея Попырина и вышел во второй круг «Мастерса» в Париже
16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). В первом круге он обыграл австралийца Алексея Попырина (47-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.
Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 18:20 МСК
47
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
16
Александр Бублик
А. Бублик
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Бублик 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Попырина два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Во втором круге соревнований в Париже Александр Бублик встретится с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США, LL).
