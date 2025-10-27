Скидки
Александр Бублик — Алексей Попырин, результат матча 27 октября, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Париже

Александр Бублик обыграл Алексея Попырина и вышел во второй круг «Мастерса» в Париже
Комментарии

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). В первом круге он обыграл австралийца Алексея Попырина (47-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.

Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 18:20 МСК
Алексей Попырин
47
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Бублик 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Попырина два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Во втором круге соревнований в Париже Александр Бублик встретится с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США, LL).

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
