Теннис

Андрей Рублёв прервал серию из пяти поражений

Андрей Рублёв прервал серию из пяти поражений
Комментарии

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прервал серию из пяти поражений. Сегодня, 27 октября, россиянин вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл британца Джейкоба Фирнли (78-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.

Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 18:10 МСК
Джейкоб Фирнли
78
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Ранее Рублёв уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в четвёртом круге US Open со счётом 5:7, 3:6, 4:6. После россиянин проигрывал на старте турниров в Ханчжоу, Пекине, Шанхае и Вене.

Во втором круге соревнований Рублёв встретится с американским теннисистом Лёнером Тьеном. Счёт личных встреч — 1-1. Оба матча теннисисты провели в этом сезоне. Во втором круге в Цинциннати сильнее оказался россиянин со счётом 7:6 (7:4), 6:3. В свою очередь, Тьен победил Рублёва в Вашингтоне (7:5, 6:2).

