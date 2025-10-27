Андрей Рублёв прервал серию из пяти поражений
17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прервал серию из пяти поражений. Сегодня, 27 октября, россиянин вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл британца Джейкоба Фирнли (78-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.
Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 18:10 МСК
78
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Ранее Рублёв уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в четвёртом круге US Open со счётом 5:7, 3:6, 4:6. После россиянин проигрывал на старте турниров в Ханчжоу, Пекине, Шанхае и Вене.
Во втором круге соревнований Рублёв встретится с американским теннисистом Лёнером Тьеном. Счёт личных встреч — 1-1. Оба матча теннисисты провели в этом сезоне. Во втором круге в Цинциннати сильнее оказался россиянин со счётом 7:6 (7:4), 6:3. В свою очередь, Тьен победил Рублёва в Вашингтоне (7:5, 6:2).
