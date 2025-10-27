Бублик не стал пожимать руку Попырину после их матча на «Мастерсе» в Париже

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик после матча первого круга на «Мастерсе» в Париже (Франция) не стал пожимать руку австралийцу Алексею Попырину (47-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу казахстанского спортсмена.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Во втором круге соревнований в Париже Александр встретится с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США, LL).

Турнир в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:2, 6:2.