Бублик не стал пожимать руку Попырину после их матча на «Мастерсе» в Париже
16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик после матча первого круга на «Мастерсе» в Париже (Франция) не стал пожимать руку австралийцу Алексею Попырину (47-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу казахстанского спортсмена.
Фото: Скриншот из трансляции
Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 18:20 МСК
47
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
16
Александр Бублик
А. Бублик
Во втором круге соревнований в Париже Александр встретится с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США, LL).
Турнир в Париже проходит с 27 октября по 2 ноября. Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:2, 6:2.
