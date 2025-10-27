Скидки
Зизу Бергс — Алекс Михельсен, результат матча 27 октября, счёт 2:1, первый круг турнира в Париже

Определился соперник Янника Синнера во втором круге «Мастерса» в Париже
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер узнал своего соперника по второму кругу турнира категории «Мастерс» в Париже. Им станет представитель Бельгии Зизу Бергс, который занимает 41-ю строчку мирового рейтинга.

Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 18:20 МСК
Алекс Михельсен
35
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		2 6
         
Зизу Бергс
41
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

На старте соревнований Бергс обыграл американца Алекса Михельсена (35-й в рейтинге) со счётом 6:3, 2:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. В её рамках Зизу четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Алекса ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

