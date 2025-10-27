Определился соперник Янника Синнера во втором круге «Мастерса» в Париже
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер узнал своего соперника по второму кругу турнира категории «Мастерс» в Париже. Им станет представитель Бельгии Зизу Бергс, который занимает 41-ю строчку мирового рейтинга.
Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 18:20 МСК
35
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
41
Зизу Бергс
З. Бергс
На старте соревнований Бергс обыграл американца Алекса Михельсена (35-й в рейтинге) со счётом 6:3, 2:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. В её рамках Зизу четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Алекса ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.
