Определился соперник Янника Синнера во втором круге «Мастерса» в Париже

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер узнал своего соперника по второму кругу турнира категории «Мастерс» в Париже. Им станет представитель Бельгии Зизу Бергс, который занимает 41-ю строчку мирового рейтинга.

На старте соревнований Бергс обыграл американца Алекса Михельсена (35-й в рейтинге) со счётом 6:3, 2:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. В её рамках Зизу четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Алекса ни одного эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.