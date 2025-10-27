Александр Бублик объяснил, почему не стал пожимать руку Алексею Попырину в Париже

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик объяснил, почему не стал пожимать руку австралийцу Алексею Попырину (47-й в рейтинге) после матча первого круга на «Мастерсе» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Бублика.

— Многие обратили внимание на то, что ты не пожал руку Попырину после матча. Это было из-за того, что Лёша не извинился за момент на брейкпоинте?

— Ну, ровно потому, что если человек, вешая два троса, не извиняется, а празднует, как будто бы он что-то выиграл… Не вижу просто даже в этом ничего такого. Считаю, что любой адекватный человек сделал бы то же самое на моём месте, то есть если я когда-то поступил бы также. Он может отпраздновать и потом извиниться. Я не тот человек, который бы цеплялся за это, но за это извиняются. Есть кодекс, есть какой-то этикет. Если человек его не соблюдает, почему я должен соблюдать другой? — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.