Александр Бублик объяснил, почему не стал пожимать руку Алексею Попырину в Париже

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик объяснил, почему не стал пожимать руку австралийцу Алексею Попырину (47-й в рейтинге) после матча первого круга на «Мастерсе» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу Бублика.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
— Многие обратили внимание на то, что ты не пожал руку Попырину после матча. Это было из-за того, что Лёша не извинился за момент на брейкпоинте?
— Ну, ровно потому, что если человек, вешая два троса, не извиняется, а празднует, как будто бы он что-то выиграл… Не вижу просто даже в этом ничего такого. Считаю, что любой адекватный человек сделал бы то же самое на моём месте, то есть если я когда-то поступил бы также. Он может отпраздновать и потом извиниться. Я не тот человек, который бы цеплялся за это, но за это извиняются. Есть кодекс, есть какой-то этикет. Если человек его не соблюдает, почему я должен соблюдать другой? — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.
- 27 октября 2025
-
22:08
-
21:57
-
21:31
-
21:16
-
21:05
-
20:42
-
20:34
-
20:19
-
20:03
-
19:37
-
19:29
-
19:22
-
18:32
-
17:56
-
17:37
-
16:57
-
16:52
-
16:35
-
15:58
-
15:44
-
15:36
-
14:59
-
14:53
-
14:38
-
13:59
-
13:45
-
12:58
-
12:57
-
12:52
-
12:30
-
11:51
-
11:46
-
11:13
-
11:00
-
10:50