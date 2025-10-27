Бублик — о «Мастерсе» в Париже: для меня эти корты — самое медленное покрытие в помещении

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о кортах на новой арене «Мастерса» в Париже (Франция). На старте соревнований Бублик обыграл австралийца Алексея Попырина со счётом 6:4, 6:3.

— Насколько здесь медленные корты на новой арене? Медведев на тренировках говорил, что очень медленно.

— Тут как не любит Даня, да. Правда, он говорит, что не любит, но играет финал Индиан-Уэллса каждый год и выигрывает его. Для меня эти корты – это, наверное, самый медленный индор (покрытие в помещении. — Прим. «Чемпионата»), в котором я играл, — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Отметим, Даниил Медведев не выигрывал «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В этом сезоне россиянин дошёл до полуфинала, где уступил датчанину Хольгеру Руне. В 2024 и 2023 году Даниил выходил в финал соревнований. Оба раза он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.