«Ведём переговоры. Очень хочу приехать». Бублик — о желании сыграть в Санкт-Петербурге

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, сыграет ли на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут с 28 по 30 ноября.

— Приедешь в Санкт-Петербург на «Трофеи Северной Пальмиры», если это не секрет?

— Мы ведём переговоры. В данный момент, конечно же, очень хочу приехать в Петербург, так как я там буду ещё делать предсезонную подготовку. Буду дома на протяжении полутора месяцев, это очень удобно. Хочется подарить теннис своему городу, в котором я вырос, и всё равно там буду, мне никуда лететь не надо, живу в пяти минутах от арены. Мне очень удобно. Это вообще прекрасный турнир, прекрасная организация. Когда не попадал в основы, эти люди дали мне уайлд-кард на мой первый турнир. Моя первая основа была в Петербурге, поэтому для меня это особенный турнир. Мы в переговорах, предварительно я буду. Если никаких форс-мажоров не произойдёт, буду играть, — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.