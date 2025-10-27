Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ведём переговоры. Очень хочу приехать». Бублик — о желании сыграть в Санкт-Петербурге

«Ведём переговоры. Очень хочу приехать». Бублик — о желании сыграть в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, сыграет ли на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут с 28 по 30 ноября.

— Приедешь в Санкт-Петербург на «Трофеи Северной Пальмиры», если это не секрет?
— Мы ведём переговоры. В данный момент, конечно же, очень хочу приехать в Петербург, так как я там буду ещё делать предсезонную подготовку. Буду дома на протяжении полутора месяцев, это очень удобно. Хочется подарить теннис своему городу, в котором я вырос, и всё равно там буду, мне никуда лететь не надо, живу в пяти минутах от арены. Мне очень удобно. Это вообще прекрасный турнир, прекрасная организация. Когда не попадал в основы, эти люди дали мне уайлд-кард на мой первый турнир. Моя первая основа была в Петербурге, поэтому для меня это особенный турнир. Мы в переговорах, предварительно я буду. Если никаких форс-мажоров не произойдёт, буду играть, — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

Материалы по теме
Эксклюзив
Бублик — о «Мастерсе» в Париже: для меня эти корты — самое медленное покрытие в помещении
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android