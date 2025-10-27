«Турнир сделал огромный апгрейд в этом году». Бублик — о новой арене в Париже

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о новой арене «Мастерса» в Париже (Франция). В первом круге соревнований Александр сыграл на «Пари Ла Дефанс Арене». Он обыграл австралийца Алексея Попырина (6:4, 6:3).

— Как тебе новая арена «Мастерса»?

— Я шесть лет играл на кортах Берси, они другие, потолок ниже, всё абсолютно другое, но, безусловно, турнир сделал огромный апгрейд в этом году. И игроки, думаю, все согласятся, мы сравнили с тем, что было, это просто великолепный уровень, да. Однако всё равно привыкать нужно. Корты медленные, потолки высокие, пространства много, то есть абсолютно странные ощущения на корте. Но победа есть победа. Рад, что я выиграл. Сезон длинный, он подходит к концу. И нужно оставаться спокойным и пытаться использовать свои шансы, — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.