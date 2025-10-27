Рублёв вошёл в список шести игроков, которые получат бонус за турниры ATP-500 в сезоне

Стало известно, какие шесть теннисистов получат бонус за самое большое количество очков на турнирах категории ATP-500 в сезоне. Бонусный пул ATP-500 в этом году составляет $3 млн. Его распределят между шестью игроками с наибольшим количеством очков, заработанных на турнирах этой категории в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Теннис. Игроки, получившие бонус за игру на турнирах ATP-500 в сезоне-2025:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — 1930 очков.

Алекс де Минор (Австралия, 6) — 1430.

Александр Зверев (Германия, 3) — 1330.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 12) — 1240.

Янник Синнер (Италия, 2) — 1060.

Андрей Рублёв (Россия, 17) — 1030.