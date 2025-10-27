Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв вошёл в список шести игроков, которые получат бонус за турниры ATP-500 в сезоне

Рублёв вошёл в список шести игроков, которые получат бонус за турниры ATP-500 в сезоне
Комментарии

Стало известно, какие шесть теннисистов получат бонус за самое большое количество очков на турнирах категории ATP-500 в сезоне. Бонусный пул ATP-500 в этом году составляет $3 млн. Его распределят между шестью игроками с наибольшим количеством очков, заработанных на турнирах этой категории в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Теннис. Игроки, получившие бонус за игру на турнирах ATP-500 в сезоне-2025:

  • Карлос Алькарас (Испания, 1) — 1930 очков.
  • Алекс де Минор (Австралия, 6) — 1430.
  • Александр Зверев (Германия, 3) — 1330.
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 12) — 1240.
  • Янник Синнер (Италия, 2) — 1060.
  • Андрей Рублёв (Россия, 17) — 1030.
Материалы по теме
Андрей Рублёв прервал серию из пяти поражений
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android