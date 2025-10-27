«Смог прибавить и сыграть уверенно». Андрей Рублёв — о первой победе с US Open
17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал первую победу с US Open — 2025. В первом круге «Мастерса» в Париже (Франция) россиянин обыграл британца Джейкоба Фирнли (78-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.
Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 18:10 МСК
78
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
— Это первая победа за долгое время, с Открытого чемпионата США, уверен, что это вас радует, но что порадовало больше всего?
— Что касается сегодняшнего выступления, прежде всего хочу сказать, что сегодня у меня был отличный соперник, он умеет играть действительно хорошо, выиграл неплохие матчи в этом году, а я смог немного прибавить и сыграть уверенно, особенно, как вы сказали, после затяжного периода без побед. Победить в таком матче на харде — это хорошее чувство, — сказал Рублёв в интервью на корте.
