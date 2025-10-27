Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Смог прибавить и сыграть уверенно». Андрей Рублёв — о первой победе с US Open

«Смог прибавить и сыграть уверенно». Андрей Рублёв — о первой победе с US Open
Аудио-версия:
Комментарии

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал первую победу с US Open — 2025. В первом круге «Мастерса» в Париже (Франция) россиянин обыграл британца Джейкоба Фирнли (78-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.

Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 18:10 МСК
Джейкоб Фирнли
78
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Андрей Рублёв
17
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Это первая победа за долгое время, с Открытого чемпионата США, уверен, что это вас радует, но что порадовало больше всего?
— Что касается сегодняшнего выступления, прежде всего хочу сказать, что сегодня у меня был отличный соперник, он умеет играть действительно хорошо, выиграл неплохие матчи в этом году, а я смог немного прибавить и сыграть уверенно, особенно, как вы сказали, после затяжного периода без побед. Победить в таком матче на харде — это хорошее чувство, — сказал Рублёв в интервью на корте.

Материалы по теме
Рублёв вошёл в список шести игроков, которые получат бонус за турниры ATP-500 в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android