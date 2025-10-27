Андрей Рублёв — о «Мастерсе» в Париже: здесь мне очень нравятся условия, ощущение

17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об условиях на «Мастерсе» в Париже (Франция). В первом круге россиянин обыграл британца Джейкоба Фирнли (78-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.

— Вы сегодня действительно позитивны, заходили агрессивно. Как вы думаете, поможет ли вам этот корт, на котором вы играете впервые, играть в агрессивный теннис?

— Честно говоря, не знаю, потому что на самом деле все турниры с момента Цинциннати были под мои условия идеальны. И здесь мне тоже очень нравятся условия, ощущение. Точно так же было и на неделе в Вене — мне нравятся там условия, это словно идеально для моей игры, так же и в Китае, но в итоге у меня только одна победа. Так что не знаю, посмотрим, пока всё идет нормально, — сказал Рублёв в интервью на корте.