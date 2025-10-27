Александр Бублик обновил личный рекорд по количеству побед за сезон

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в 2025 году одержал 34 победы за сезон в основных сетках турниров ATP, что стало его лучшим результатом. Ранее лучшим результатом Бублика было 33 победы в 2021 году.

Свою 34-ю победу Бублик одержал в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Он обыграл австралийца Алексея Попырина (47-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3. Во втором круге соревнований Александр встретится с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США, LL).

Действующим победителем «Мастерса» в Париже является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале турнира он обыграл представителя Франции Уго Умбера.