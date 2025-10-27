Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Григор Димитров — Джованни Мпетчи Перрикар, результат матча 27 октября, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Париже

Григор Димитров провёл и выиграл первый матч с Уимблдона-2025
Аудио-версия:
Комментарии

38-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара (56-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Париж. 1-й круг
27 октября 2025, понедельник. 21:10 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
56
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Григор Димитров
38
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Димитров четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мпетчи Перрикара семь эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Для болгарина «Мастерс» в Париже стал первым с Уимблдона-2025. Тогда Димитров получил травму во время матча с итальянцем Янником Синнером в рамках 1/8 финала. Григор в Лондоне вёл 2:0 по сетам, но был вынужден сняться в третьем сете (6:3, 7:5, 2:2 — отказ).

Во втором круге соревнований Димитров встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 11) — Хауме Мунар (Испания).

Календарь турнира в Париже
Сетка турнира в Париже
Материалы по теме
«Это было похоже на отпуск». Димитров рассказал, как прошло его восстановление
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android