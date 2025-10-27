Григор Димитров провёл и выиграл первый матч с Уимблдона-2025

38-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг «Мастерса» в Париже (Франция). На старте соревнований он обыграл француза Джованни Мпетчи Перрикара (56-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Димитров четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мпетчи Перрикара семь эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
Для болгарина «Мастерс» в Париже стал первым с Уимблдона-2025. Тогда Димитров получил травму во время матча с итальянцем Янником Синнером в рамках 1/8 финала. Григор в Лондоне вёл 2:0 по сетам, но был вынужден сняться в третьем сете (6:3, 7:5, 2:2 — отказ).
Во втором круге соревнований Димитров встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 11) — Хауме Мунар (Испания).
